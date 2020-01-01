"بوتن" و"أردوغان" يبحثان الأوضاع في سوريا

جهينة نيوز:

أجرى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتن" مكالمة هاتفية مع نظيره التركي "رجب طيب أردوغان" اليوم الثلاثاء، تطرّقا خلالها إلى تطورات الأوضاع في سوريا.

وأوضح الكرملين في بيان له بأن الرئيسان تبادلا الآراء بشأن الأوضاع في سوريا، بما في ذلك سير تطبيق الاتفاقات حول منطقة إدلب لخفض التصعيد، وخاصة البرتوكول الإضافي الذي تم إبرامه يوم 5 آذلر الماضي في موسكو والملحق بمذكرة سوتشي 2018، كما تم تأكيد الالتزام غير المشترط بمبدأ احترام السيادة السورية السورية ووحدة أراضيها.

وشدد الطرفان خلال المكالمة على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين روسيا وتركيا عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية، متفقين على مواصلة الاتصالات الدورية على مستويات مختلفة.

يأتي ذلك بعد أن اتهم رئيس النظام التركي يوم أمس، الحكومة السورية بخرق نظام وقف إطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد.