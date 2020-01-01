إسبانيا تُلغي حفلاً وطنياً كبيراً بسبب كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات الإسبانية فى مدينة بامبلونا اليوم الثلاثاء، الاحتفال التقليدى المعروف فى جميع أنحاء العالم بركض الثيران، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما ذكرت صحفيفة "الكونفيدنثيال" الإسبانية فق تم تعليق الاحتفال الذى يتم إقامته فى شهر تموز من كل عام بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث قال مجلس بامبلونا: (لا يوجد خيار آخر للتك الاحتفالات الضخمة والدولية مثل سان فيرمين الذى يتم فى الفترة بين 6 و14 تموز والذى يشمل الجرى مع الثيران ومصارعة الثيران، وذلك من أجل الحفاظ على المواطنين)، كما اعتبرت عمدة بامبلونا أن هذا القرار محزن للغاية، فهذا المهرجان يمثل تقلييدا هاما للبلاد، بحسب كلامها.

وأوضحت الصحيفة إلى أنه لم يتم إلغائ الاحتفال بشكل كامل منذ بداية الاحتفال به، إلا أنه تم إلغاء جزء من أنشطته فى عام 1997 بسبب عمليات القتل التى حدثت على أيدى عصابة مسلحة والتى أثارت غضبا كبيرا وسط الإسبان.

يذكر أن السلطات الصحية الإسبانية قد سجلت إلى حد الآن 21282 حالة وفاة، و 204178 حالة لإصابة مؤكّدة بالفيروس.