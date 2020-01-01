إنهاء إحدى الدوريات الألمانية بشكل كامل

جهينة نيوز:

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة اليد اليوم الثلاثاء، عن إلغاء الموسم الحالي؛ بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وإعلان نادي (تي إتش دبليو كيل) كبطل للدوري.

وقال رئيس رابطة الدوري "أوفه شونكر" في تصريحا نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية: (أغلب الأندية كانت قد فقدت الأمل في الموسم على أي حال).

وتتوقع الرابطة خسائر تبلغ نحو 25 مليون يورو؛ بسبب عدم استكمال الجولات السبعة المتبقية من الدوري، حيث تعتمد كرة اليد بشكل أساسي على عائدات بيع التذاكر وعقود الرعاية، أكثر من اعتمادها على عائدات البث التليفزيوني.

يُذكر أن منافسات الدرجتين الأولى والثانية من الدوري الالماني لكرة اليد، كانت قد توقفت في شهر آذار الماضي، وتوصلت الأندية الـ36 لاتفاق بإلغاء الموسم الحالي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث تم استخدام مُعامل رياضي خاص لحسم البطل، مع عدم هبوط أي فريق