صفحة السفارة الامريكية في دمشق تعلق على لقاء الرئيس الاسد بوزير الخارجية الايراني

جهينة نيوز:

علّق المبعوث الأمريكي الخاص الى الجماعات الارهابية في سوريا جيمس جيفري، على زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى دمشق أمس الاثنين، ولقاءه مع السيد الرئيس بشار الأسد.

وقال جيفري في بيان نشر عبر حساب السفارة الأمريكية في دمشق في "تويتر": "إذا كانت إيران قلقة حقا بشأن صحة وسلامة الشعب السوري، فستدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وسحب الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، وباقي (القوى الإرهابية) الأخرى تحت قيادتها من سوريا بالكامل" دون أن يدعوا لخروج قوات الاحتلال الغير شرعي للخروج من سورية و على رأسها الاحتلال الامريكي و الاحتلال التركي و الاحتلال الاسرائيلي.

ودعا جيفري في البيان إلى ضرورة "تبني إيران حلا سياسيا بدلا من انتصار عسكري وأن مساهمات إيران الوحيدة لسوريا كانت العنف وعدم الاستقرار" بحسب مزاعمه.

وزعم جيفري الذي بلاده تفرض اقسة عقوبات ضد الشعب السوري في البيان، إلى أن "الولايات المتحدة، هي أكبر مانحة للمساعدات الانسانية للشعب السوري، حيث قدمت أكثر من 10.6 مليار دولار من المساعدات في جميع أنحاء سوريا والمنطقة منذ بدء الأزمة، وما زالت تقدم المساعدات الانسانية لمنع تفشي فيروس كورونا"، بحسب مزاعمه دون ان يشير الى الى القوى التي استلمت تلك الاموال علماً بأنه لا يوجد علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة الامريكية و سورية.