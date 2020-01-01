بالصوت والصورة.. "شامة" تتواصل مع الأطفال

جهينة نيوز

أخذت مبادرة مجلة شامة الإلكترونية للتواصل مع الأطفال خلال فترة الحجر الصحي بعداً جديداً عن طريق بث تسجيلات بالصوت والصورة وبشكل يومي.

وتهدف المبادرة إلى تثقيف الأطفال وتنمية فكرهم وتوعيتهم في ظلّ هذه الظّروف مع إشراك الأهل بأسلوب محبب ومحفّ، وقالت أريج بوادقجي رئيس تحرير المجلة في تصريح لوكالة "سانا": لمست شامة تفاعلاً منذ بدء المبادرة من خلال مجموعة من الفيديوهات من سورية والوطن العربي تظهر مواهب الأطفال الأدبية والفنية ومدى اهتمامهم بمختلف أشكال العلوم والثقافة رغم صغر سنهم.

ولن تقف المبادرة عند هذا الحد وفق بوادقجي فمع امتداد فترة الحجر الصحي كان لا بد من تطوير المبادرة والبدء بمرحلة جديدة بالتعاون مع كتاب ورسامي مجلة شامة بتسجيل مجموعة من الفيديوهات السمعبصرية يقص فيها الكاتب قصته للأطفال أو تقديم تقنية فنية للأطفال من قبل الرسام بهدف تطوير مهاراتهم بأسلوب قريب ومحبب بعيداً عن التنظير.

وتؤكّد بوادقجي أنّ مجلة شامة حملت مسؤوليات إضافية خلال هذه المرحلة بهدف تحقيق رسالتها التنموية والثقافية لتكون مع الأطفال أينما كانوا، داعيةً كلّ الكتّاب والفنانين الراغبين بالمشاركة إلى التواصل مع المجلة عن طريق صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.