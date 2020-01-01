"الوفاق" الليبية تؤكّد توقّف مسار التسوية

جهينة نيوز

أكدت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبيةأن أزمة فيروس كورونا المستجد وانتشاره بشكل واسع كان لها تأثير كبير على التقدم في تسوية الملف الليبي.

وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية قال الناطق الرسمي باسم الوزارة "محمد القبلاوي": (لا شك في أن أزمة كورونا وانتشار الفيروس في عديد من دول العالم أثرت سلبا على كل الخطوات السياسية واللقاءات السياسية في ما يتعلق بالملف الليبي، كما أن أزمة كورونا ليست المشكلة الوحيدة).

واتهم قبلاوي قوات "حفتر" بعرقلة التسوية السيلاسية في البلاد، قائلاً: (لا بد أن نعلم أن قوات حفتر ضربت عرض الحائط كل الدعوات السابقة لهدنة وقف إطلاق النار بسبب هذا الفيروس وتسجيل بعض الحالات في بلادنا، وعلى خلفية الوضع الراهن أصبح من العبث تضييع الوقت في الحديث عن مفاوضات أو هدنة).

وفيما يتعلق باللجان الصادرة عن مؤتمر برلين، قال قبلاوي إنه لا وجود لأي تواصل بهذا الخصوص لأن كل ذلك متوقف الآن، حيث لايوجد أي اجتماعات.