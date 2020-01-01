استجرار 8 أطنان من البطاطا لبيعها بسعر التكلفة في السويداء

جهينة نيوز

في إطار سعيه لتأمين المواد بسعر التكلفة للمواطنين استجر اتحاد الفلاحين في السويداء اليوم 8 أطنان من مادة البطاطا لبيعها مباشرة للمواطنين بالتنسيق مع الروابط والجمعيات الفلاحية المنتشرة على ساحة المحافظة.

وذكر رئيس اتحاد الفلاحين بالسويداء إحسان جنود في تصريح لوكالة "سانا" أن كميات البطاطا المستجرة من محافظة طرطوس وزعت على الجمعيات الفلاحية في مدينة السويداء وقريتي الرحى وسهوة البلاطة لبيعها للمواطنين بسعر 375 ليرة للكيلو غرام الواحد.

ولفت رئيس الاتحاد إلى أن الكميات المستجرة تضاف إلى 24 طناً تم استجرارها قبل أيام وبيعها للمواطنين بمختلف مناطق المحافظة، مشيراً إلى استمرار عمليات التدخل والاستجرار خلال الأيام القليلة القادمة.