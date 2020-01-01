رابطة الدوروي الإيطالي تُجدد التزامها باستمرار الموسم

جهينة نيوز

أكّدت رابطة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لكرة القدم أنها ملتزمة بإنهاء الموسم الذي تم تعليقه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بالرغم من التقارير التي تتحدث عن رفض 7 أندية استئناف البطولة.

وقالت رابطة الدوري في بيان رسمي لها نشرته وسائل الإعلام الإيطالية: (أكد مجلس رابطة سيريا آ الذي اجتمع اليوم بالإجماع، عزمه على إكمال موسم 2019-2020 إذا سمحت الحكومة بذلك)، مُشيرةً إلى أن أي استئناف سيتم وفقا للوائح التي وضعها الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا) والاتحاد الإيطالي لكرة القدم ومع الامتثال بالبروتوكولات الطبية لحماية اللاعبين.

وكانت أندية (بريشيا، وتورينو، وسامبدوريا، وأودينيزي، وسبال، وجنوى، وكالياري) قد أعربت في وقت سابق عن رفضها استكمال الموسم بسبب أخطار قد تنجم عن قرار من هذا النوع، وفقاً لتقارير نشرتها عدة صحف في إيطاليا، حيث تقع ستة من هذه الأندية في شمال إيطاليا، حيث بؤرة تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 24000 شخص في البلاد.