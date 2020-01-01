ترامب يُصدر أمراً جديداً لمواجهة كورونا

الثلاثاء, 21 نيسان 2020 الساعة 14:48 | سياسة, عالمي

ترامب يُصدر أمراً جديداً لمواجهة كورونا

 

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنه سوف يعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتاً، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد وحماية الوظائف الأمريكية في البلاد.

وقال ترامب في تغريدة له على تويتر مساء أمس: (في ضوء هجوم العدو الخفي والحاجة لحماية وظائف مواطنينا الأمريكيين العظماء، سأوقع أمراً تنفيذياً بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا).

فيما امتنع البيت الأبيض عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن مسوغات القرار أو توقيته أو سنده القانوني.

يأتي ذلك بعد تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة 42 ألف، باللإضافة لأكثر من 780 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.


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