توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 50 -55 دولاراً للبرميل

جهينة نيوز

يتوقع خبراء أن ترتفع أسعار النفط العام المقبل إلى مستوى 50 - 55 دولاراً للبرميل، وذلك بعد انخفاضها بشكل حاد العام الجاري.

وقال وزير الطاقة الأرجنتيني السابق أميليو خوسيه أوبود، إن تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها الدول المنتجة ليست كافية، فحتى مع مشاركة الولايات المتحدة والمكسيك في التخفيضات فإنها ستبلغ 17 - 18 مليون برميل يومياً، ورغم ذلك سيظل العرض يفوق الطلب.

وأضاف، أنه من الصعب إعطاء تقييماً لأسواق النفط في ظل الوضع الراهن، لكن من المهم أن تستقر أسعار الخام، وتحديداً مزيج "برنت" القياسي العالمي، في 2021 عند مستوى 50 - 55 دولاراً للبرميل.

أما ما يتعلق بسعر الخام الروسي "يورالس" فقد توقع الخبراء أن يواجه الخام الروسي في العامين القادمين فترة من الأسعار المنخفضة، وبناءً على سيناريو أساس فإنه من المتوقع أن يكون متوسط سعر برميل ماركة "يورالس" عند 35 دولاراً للبرميل، على أن يرتفع في 2021 إلى مستوى 45 دولاراً للبرميل.