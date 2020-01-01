عطل فني في تويتر على مستوى العالم

جهينة نيوز

شكا الآلاف من مستخدمي موقع "تويتر" من تعرضه لعطل فني، مساء أمس، في مناطق عدة من العالم.

وقال مشتركو الموقع في أمريكا وأوروبا واليابان تحديداً إنهم غير قادرين على تحميل الصفحة الرئيسة، بحسب موقع "داون ديتكتور" لمتابعة الأعطال الإلكترونية، الذي يبين أن المشكلات الناجمة من الموقع نفسه بلغت نسبتها 52% بينما المشكلات على هواتف "آيفون" 33%، أما هواتف "أندرويد" فكانت الأقل بـ13%.

ووفقاً لـصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن شمال أوروبا ودول الساحل الشرقي في الولايات المتحدة تواجه مشكلات بشأن تحميل "تويتر" بصورة طبيعية، أما في اليابان فإنها تعاني أعطالاً أكبر.

وعلى الرغم من أن أعطال المواقع الإلكترونية أمر شائع، لكنها تواجه ضغطاً كبيراً من جانب مليارات الأشخاص حول العالم خلال فترة حظر التجوال والإغلاق الكامل بسبب فيروس "كورونا" المستجد.