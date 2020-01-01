ماأهمية الشابورة المائية التي شهدتها محافظة اللاذقية؟

جهينة نيوز

تشهد محافظة اللاذقية ظاهرة الشابورة المائية أو كما تعرف بالضباب، وهي بحسب المتنبئ الجوي زكريا العيسى فإنها ظاهرة مائية طبيعية مفيدة للمحاصيل الزراعية وهي عبارة عن سحب منخفضة قريبة من سطح الأرض.

وقال العيسى لتلفزيون الخبر: من الطبيعي أن تشهد مناطق متفرقة من البلاد ظاهرة الشابورة أو الضباب في مثل هذه الفترة من السنة أي خلال فصل الربيع وذلك بسبب مرور تيارات غربية باردة ورطبة على سطح دافئ ما يؤدي الى التكاثف وتشكل الضباب.

وبيّن العيسى أن هناك عوامل عدة تساهم في جعل الشابورة المائية أكثر كثافة، منها كمية الرطوبة ودرجة حرارة سطح الأرض المنخفضة، والرياح الهادئة، تزامناً مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على حسر كميات الرطوبة في عمود الهواء على مسافة قريبة من سطح الأرض.

وأشار العيسى إلى أن اهرة الشابورة المائية طبيعية ومفيدة للمحاصيل الزراعية خاصة للقمح والشعير.

وتبدأ الشابورة بالتشكّل جانب الجداول والأنهار وفي أسفل الوديان، وغياب الرياح أمر مهم لأن أقل نسيم سيتسبب باضطرابات ويدمج الهواء بعمق كبير وبالتالي يؤجل التبريد.