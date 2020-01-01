السفير الأمريكي يفشي أسرار سيئول العسكرية والأخيرة تبدي انزعاجها

جهينة نيوز:

أعربت كوريا الجنوبية عن انزعاجها من تغريدة للسفير الأمريكي لديها، هاري هاريس، كشف فيها عن وصول طائرة مسيّرة من نوع "غلوبال هوك RQ-4 Block 30" إلى سيئول.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مصدر مطلع لم تذكر هويته قوله: موقفنا الأساس هو عدم نشر هذه الأشياء لأسباب أمنية، غلوبال هوك تعد أحد أصول المراقبة الرئيسة، على الرغم من أننا نتفهم الاهتمام الكبير بها.

وأضاف المصدر: يمكن النظر لها ـ التغريدةـ كعمل دبلوماسي، لكن سيئول لا تريد الإعلان عن وصول الطائرة.

وأفادت مصادر أخرى بأنّ السفير، باعتباره قائداً عسكرياً سابقاً، معروف باهتمامه بمثل هذه الأصول، وربما رأى أن التسليم السلس للطائرة يعد علامة على التحالف القوي بين واشنطن وسيئول.

وكان السفير الأمريكي لدى سيئول كشف في تغريدة على صفحته في "تويتر"، الأحد الماضي، عن وصول طائرة أمريكية من دون طيار من طراز "غلوبال هوك" إلى كوريا الجنوبية.

وكتب هاريس في تغريدة: مبارك لفريقي التحالف الأمني الأمريكي - الكوري الجنوبي على إيصال طائرة غلوبال هوك لكوريا الجنوبية هذا الأسبوع، رافعاً صورة لوحدتين من طائرة غلوبال هوك RQ-4 Block 30 الموجهة عن بعد.

واشترت كوريا الجنوبية بموجب اتفاقية وقعتها سنة 2011، أربع طائرات مسيرة من هذا النوع، وتم تسليم الطائرة الأولى في كانون الأول من العام الماضي.