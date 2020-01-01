بعد انهيار حاد.. ارتفاع عقود الخام الأمريكي لشهر أيار

جهينة نيوز:

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر أيار، اليوم الثلاثاء، بعد انهيار حاد شهدته هذه العقود، أمس، بعد امتلاء مخزونات النفط في الولايات المتحدة بشكل شبه كامل، وتراجع الطلب.

وأظهر موقع "بلومبرغ" أنّه تمّ تداول عقود الخام الأمريكي لشهر أيار، بحلول الساعة 09:11 بتوقيت موسكو، عند مستوى 1.3 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 103% عن سعر التسوية السابق.

وشهدت أسواق النفط، أمس الإثنين، يوماً تاريخياً، حيث انهارت أسعار الخام الأمريكي، وتحديداً عقود شهر أيار، في واقعة لم يسبق حدوثها من قبل.

وأنهت عقود أيار تعاملات، أمس، عند مستوى 37.63- دولار للبرميل (مستوى سالب)، بانخفاض نسبته 305.97%.

وعزا الخبراء تداول العقود عند مستوى سالب، لأسباب عدّة منها الفنية، إذ أن هذه العقود تنتهي صلاحيتها الثلاثاء، 21 نيسان 2020، أي أن من يمتلك عقداً من هذا النوع سيضطر إلى الذهاب من أجل استلام النفط.

وفي ظلّ امتلاء مستودعات التخزين في الولايات المتحدة بدأ التجار في التخلص من هذه العقود، إذ أن من سيستلم النفط بموجب هذه العقود لن يجد مكانا لتخزين الكمية المستلمة، ولو وجد المكان، فإن تكلفة التخزين ستكون مرتفعة جداً.

وتداول العقود بالسالب يعني أن البائع مستعد أن يدفع للمشتري مقابل امتلاك العقد، وهذا أقل تكلفة للبائع من تكاليف امتلاك النفط وتخزينه