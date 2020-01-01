برلمانية أوروبية تطالب برفع الإجراءات القسرية عن سورية

جهينة نيوز:

طالبت عضو البرلمان الأوروبي عن جمهورية التشيك كاترجينا كونيتشنا بإنهاء الإجراءات الاقتصادية القسرية التي يفرضها الغرب على سورية.

وأعربت كونيتشنا في تصريح لوكالة "سانا" في براغ، اليوم، عن معارضتها مبدأ فرض هذه الإجراءات من أساسه، مشيرةً إلى عزمها دعوة نائب رئيس المفوضية الأوروبية لرفعها.

ولفتت إلى أنها وقفت بالفعل وراء اقتراح طرح في البرلمان الاوروبي سابقا بإنهاء مثل هذه الإجراءات الفاقدة للمعنى المفروضة على دول أظهرت مقدرة أكثر فعالية بالتصدي لفيروس كورونا من بعض الأجهزة الغربية موجهة التحية إلى الشعب السوري.

وكان مفوّض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، دعا في وقت سابق من الشهر الجاري إلى رفع الإجراءات القسرية التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى سورية وإيران وفنزويلا وكوريا الديمقراطية وسط تفشى وباء كورونا المستجد في أنحاء العالم.