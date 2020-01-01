سي إن إن: زعيم كوريا الشمالية في وضع صحي خطير... وكوريا الجنوبية تعلق!

جهينة نيوز:

كشف مسؤول حكومي في كوريا الجنوبية حقيقة الأخبار المتداولة بشأن تدهور صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال المسؤول الحكومي الجنوبي الذي يتولى ملف التعامل مع كوريا الشمالية، في مكالمة هاتفية مع وكالة يونهاب للأنباء، "لا يوجد ما يقدر به سوء صحة كيم جونغ أون، بالإشارة إلى ممارسة كيم نشاطه المعلن في الأونة الاخيرة".

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلت عن مسؤول في الاستخبارات الأمريكية قوله، يعاني من حالة صحية خطيرة بعد خضوعه لعملية جراحية.

المسؤول الكوري الجنوبي أبدى شكوكه في مصداقية الخبر، قائلا "إن كيم جونغ أون واصل نشاطه المعلن مؤخرا".

وكان كيم جونغ أون ترأس اجتماع دائرة الشؤون السياسة لحزب العمال الحاكم الذي انعقد قبل 10 أيام.

كان موقع "دايلي إن كي" المتخصص في أخبار كوريا الشمالية، نقل عن مصدر محلي في كوريا الشمالية أن كيم جونغ أون خضع لعملية جراحية للأوعية الدموية للقلب يوم 12/نيسان.

ورجح المتخصص في أخبار كوريا الشمالية، تعرض كيم جونغ لمشكلة صحية لعدم مشاركته في طقوس زيارة مقبرة الزعيم الراحل، مؤسس الدولة، كيم إيل سونغ بمناسبة عيد ميلاده 15 /نيسان الجاري لأول مرة بعد تنصيبه في الحكم، وفقا لرويترز.