وزير الاتصالات: ربط خدمات معظم الوزارات بالشركة السورية للمدفوعات نهاية آب

جهينة نيوز:

اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية امس، منظومة الخدمات الجديدة في وزارات المالية والكهرباء والداخلية والموارد المائية، وذلك ضمن متابعته المستمرة والدورية لإنجاز مشروع الدفع الالكتروني.

وتتضمن المنظومة الجديدة، تقديم 10 خدمات معتمدة في مراكز خدمة المواطن اعتباراً من بداية شهر أيلول القادم، إضافة إلى استكمال ربط المصرفين العقاري والتجاري في منظومة الدفع الالكتروني أول شهر حزيران القادم.

وبين وزير الاتصالات والتقانة، إياد الخطيب، أن عدد عمليات دفع الفواتير التي تم إنجازها خلال أسبوع بموجب الخدمات التي أطلقتها الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية بلغ 396 عملية، بقيمة 1.6 مليون ليرة سورية، لخدمات وزارة النقل وشركة الكهرباء في دمشق وريفها والشركة السورية للاتصالات، مشيراً إلى أنه حتى نهاية شهر آب ستكون خدمات معظم الوزارات مرتبطة بالشركة السورية للمدفوعات.

وفي سياق آخر، طلب المجلس من وزارة الاتصالات تخفيض حزم الأنترنت المخصصة لكل وزارة بنسبة 20 بالمئة، ليصار إلى توظيف الوفر المحقق في تحسين جودة شبكة الانترنت للمواطنين وتخفيف الضغط الحاصل عليها نتيجة الالتزام بالمنازل.