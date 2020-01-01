٥ آلاف عملية سحب من صرافات "التجاري" في الساعة الأولى من تفعيل الربط

جهينة نيوز:

أنهى المصرف التجاري تجربة عملية ربط شبكة صرافاته الآلية مع شبكة المصرف العقاري والتي تعد متاحة الآن للاستخدام، بهدف تمكين المستخدمين لصرافات العقاري والتسليف والصناعي من إجراء عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف التجاري السوري وبالعكس، ما سيسهم في تخفيف حدة الازدحام أمام الصرافات وتخديم المناطق الريفية والأحياء البعيدة عن مراكز المدن.

وفي تصريح لـ«الوطن»، بين مدير في المصرف التجاري أن الخدمة دخلت حيز التنفيذ، وتم تسجيل نحو ٥ آلاف حركة سحب خلال الساعة الأولى من تفعيل الخدمة.

وبين أنه بموجب هذه الخدمة، أصبح متاحاً سحب الرواتب والأجور الشهرية لحاملي بطاقات الصراف التجاري من نقاط بيع المصرف العقاري لدى مؤسسة البريد.

كما تم تحديث واجهات الصرافات الآلية لدى المصرف التجاري بحيث يمكن لحامل بطاقة الصراف العقاري سحب ٣٤ ألف ليرة في عملية السحب الواحدة.

ولفت المدير إلى أن الخدمة تحققت بفعل التنسيق بين إدارتي التجاري السوري والعقاري، وفريق الفنيين لدى المصرفين رغم قلة الموارد وحالة الحصار المفروضة على القطاع المصرفي، علماً بأن لدى المصرف التجاري انتشاراً أوسعاً في الأرياف، ما يسهم في توسيع مساحة الاستفادة من الصرافات الآلية.