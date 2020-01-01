"الموانئ" تضع شروطها لدخول السفن إلى المنافذ البحرية

جهينة نيوز:

كشفت المديرية العامة للموانئ البحرية في وزارة النقل عن عدم استقبال أي سفينة من أي منفذ بحري إلا بعد حصول السفينة على وثيقة من الحجر الصحي المعني بما يثبت أن السفينة معقمة وخالية من أي إصابات.

وبموجب كتاب صادر عن المديرية نشرته الوطن بين أنه تم تخفيض عدد العاملين للحد الادنى واتباع نظام المناوبات مع إجراء أعمال التعقيم لجميع أنواع السفن والزوارق بشكل مستمر.

يشار إلى اتخاذ عدة إجراءات للتصدي لفيروس كورونا في الموانئ السورية منها احتساب مدة 14 يوماً (الفترة المخصصة لاحتضان فيروس كورونا) من تاريخ مغادرة السفينة لآخر ميناء لها.

أما في حال وصلت السفينة إلى أحد الموانئ متجاوزة مدة 14 يوماً لها من مغادرتها لآخر ميناء، يجوز لكادر السفينة العودة إلى منازلهم وذلك بعد فحص مديرية الصحة لهم والتأكد من سلامتهم وخلوهم من أي أعراض للكورونا، والحصول على موافقة المحافظة لمغادرتهم”.