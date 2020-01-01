جهينة نيوز:

هوى سعر برميل النفط الأمريكي اليوم الاثنين، إلى أقل من صفر دولار للمرة الأولى في التاريخ.

وانخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس المتوسط (WTI)، اليوم الاثنين، إلى 8.60 دولار تحت الصفر للبرميل الواحد، وذلك بعد أن خسر النفط الأمريكي نحو 150% من قيمته و هو ما يعني ان البائع سيدفع للمشتري مبلغاً من المال كي يأخذ النفط .

و يذكر ان سعر برميل النفط خلال اقل من ساعة شهد انحدار من 10 دولارات للبرميل الى 2.5 دولار للبرميل الى كل خمس براميل بدولار واحد و بدأ بالإنخفاض تحت الصفر و من غير المعلوم اذا كان سيستمر بالإنهيار.