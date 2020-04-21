جيهان عبد العظيم تعلن اعتزالها الفن

جهينة نيوز:

أعلنت الفنانة السورية جيهان عبد العظيم اعتزالها الفن في منشور من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت عبد العظيم لجمهورها: "أعلم ان الكثير منكم ينتظر عودتي بفارغ الصبر.. ولم اكن انوي ان انقل لكم خبر يزعجكم في هذه الايام.. ولكن بعد تفكير مطول اتخذت قرار الاعتزال وهو قرار فردي نابع مني"

وتابعت في منشورها: "ارجو منكم احترام حياتي الشخصية.. ودعوني أعيش حياتي الأسرية بسلام وامان.. لن اغلق حساباتي ابدا.. اي شخص يريد.. متابعتي يتابعني على قناتي التي لن انقطع عنها ابدا

محبتي الدائمة لكم".

وكانت عبد العظيم قد أكدت في لقاء صحفي مع فوشيا قبل اسبوع بأنها لن تعود إلى الشاشة عما قريب، وعن السبب وراء ذلك قالت: "خلال بداية عام 2020 كنت أعمل على دور جديد لأعود من خلاله إلى الدراما، وباللحظة الأخيرة طلب مني زوجي أن أعتذر عن مشاركتي بسبب تفصيل صغير لم يكن مناسباً لي، "زوجي يستكترني على الوسط الفني وهو حر بذلك"، وأضافت: "بعد تفكير رأيت بأن زوجي محقّ بأنه ليس بالوقت المناسب للعودة إلى الوسط الفني، ما يحدث اليوم لا يليق بنا نحن الجيل الذهبي كما يلقبوننا، سأعود عندما أرى عرضًا مناسبًا لقيمتي ولشروطي".

تجدر الاشارة الى ان الفنانة جيهان عبد العظيم مقيمة في القاهرة منذ ما يقارب الخمس سنوات وذلك بعد زواجها من الكاتب المصري إياد إبراهيم.