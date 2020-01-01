موسكو: مباحثات حول سوريا بصيغة أستانا يوم 22 نيسان

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجة الروسية عن إجراء مباحثات ثلاثية بصيغة أستانا حول سوريا يوم 22 أبريل الجاري.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاوفا، اليوم الاثنين: "نؤكد إجراء المباحثات الثلاثية حول سوريا على المستوى الوزاري يوم 22 نيسان أبريل، وذلك عن بعد".

ومن المقرر أن يشارك في المباحثات وزراء خارجية الدول الضامنة، روسيا وإيران وتركيا.

يذكر أن آخر جولة من المباحثات بصيغة أستانا جرت في ديسمبر الماضي، وكان من المقرر إجراء جولة جديدة في مارس هذا العام بإيران، لكن ذلك لم يحدث بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبدأت اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية مطلع عام 2017 وعقد ثلاثة عشر اجتماعاً أحدها في مدينة سوتشي الروسية وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.