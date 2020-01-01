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الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر وتسقط عددا من الأهداف المعادية
الإثنين, 20 نيسان 2020 الساعة 23:23 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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