الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر وتسقط عددا من الأهداف المعادية

الإثنين, 20 نيسان 2020 الساعة 23:23 | شؤون محلية, أخبار محلية

الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر وتسقط عددا من الأهداف المعادية

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