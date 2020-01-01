شركة سيرونيكس تنتج المنظمات الكهربائية واستعدادات لإنتاج الأثاث المكتبي والمنزلي

جهينة نيوز:

أطلقت الشركة العربية السورية للصناعات الالكترونية “سيرونيكس” خطاً جديداً لتصنيع المنظمات الكهربائية ضمن خطتها والتوجه لتنويع منتجاتها والاستجابة لمتطلبات السوق المحلية بتصنيع المنتجات الأكثر رواجاً مستندة إلى سمعتها الطيبة على مدى تاريخها الطويل في السوق السورية.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس لؤي الميداني أن خط الإنتاج الجديد الخاص بتصنيع المنظمات الكهربائية يعمل حالياً على إنتاج منظمات باستطاعة عشرة كليوفولت أمبير بمواصفات اتوماتيك ودارة حماية ودارة رفع جهد أربع مراحل بحيث يعمل المنظم ضمن مجال من 140 إلى 220 فولت بمواصفات عالية وعلبة بواجهة زجاجية وقاطع تبديل شبكة.

وبين المهندس الميداني أن هذه الخطوة تجريبية تمهيداً لتصنيع منظمات تتراوح استطاعتها بين 8 و 15 كيلو فولت أمبير والتي تتم بخبرات الكوادر الموجودة في الشركة من مهندسين وفنيين وعمال حيث حرصت الشركة على استثمار طاقاتهم خلال هذه الفترة لعدم وجود مواد أولية لتصنيع باقي المنتجات.

وكشف الميداني عن إعلان الشركة لاستدراج عروض داخلية للشراء بالتراضي لـ 4500 مجموعة تلفزيونية /شاشة/ من قياسات /23/ و/32/ و/43/ و/50/ و/55/ بوصة مفككة /إل إي دي/ مع كافة المواد اللازمة للإنتاج والتغليف مع وحدة التحكم إضافة الى استدراج عروض لشراء /3000/ مجموعة جهاز استقبال اقمار صناعية ريسيفر عالية الدقة /ال اي دي/ ليتم تجميعها في الشركة وطرحها للبيع مع الاشارة إلى أن الشركة استبعدت من خطتها تصنيع الهواتف السلكية لوجود منتجات كثيرة في السوق المحلية.

وتسعى الشركة إلى تطوير قدراتها الانتاجية ورفد خطوطها بتجهيزات والات جديدة لتنفيذ العقود الموقعة مع الجهات العامة حيث بين الميداني أن الشركة تعتزم شراء آلة تعمل بطريقة الشفط لتصنيع منتجات بلاستيكية وقوالب مناسبة لزوم تصنيع احتياجات المؤسسة السورية للطيران من الصحون والكؤوس والملاعق والسكاكين والشوك المتعلقة بتقديم الضيافة خلال رحلات طياراتها.

وحول معمل الأثاث المنزلي أكد مدير سيرونيكس ان المعمل جاهز للتعاقد مع أي من الجهات العامة او الخاصة لتنفيذ كل أنواع المفروشات المكتبية والمنزلية باستخدام أفضل أنواع الأخشاب والمواد الأولية المتوفرة في السوق المحلية مع الجودة في كل مراحل التصنيع وتقديم منتج يضاهي في مواصفاته كل المنتجات المتوفرة محليا وبأسعار منافسة.