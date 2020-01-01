جهينة نيوز:

هوت عقود الخام الأمريكي الآجلة بنسبة 98% وبلغت مستوى 20 سنتا للبرميل اي ما يعادل دولار واحد لكل خمس براميل .

ماهي العقود الآجلة للنفط ؟

العقود الاجلة هي عقود بمقتضاها يلتزم المشتري بشراء أصل معين في المستقبل وفي المقابل أيضاً يلتزم البائع ببيع نفس الأصل على أن تكون الأسعار محددة سلفاً. وتحدد هذه العقود نوع وكمية الأصول التي تم التعاقد عليها بشيء من التفصيل. وقد ظهرتالعقود الاجلة في سوق السلع منذ عام 1851 وكان هدفها الاساسي هو التفاوض بين المستثمرين على شروط البيع والشراء لسلعة ما في المستقبل، حيث يتم بمقتضى هذا العقد الآجل الاتفاق على أن يتم تسليم سلعة معينة من شخص (البائع ) لشخص أخر (المشتري ) في تاريخ محدد في المستقبل، بغض النظر عن سعر هذه السلعة في التاريخ المستقبلي .

لا تقتضي هذه العقود التسليم المادي للأصول المتعاقد عليها الطرفان ولكن الغالبية من هذه العقود يتم تسويتها نقدًا وتستخدم هذه العقود إما للحماية من التقلبات السريعة والقوية للأصول محل التعاقد أو للمضاربة والربح من تقلباتها في البورصة. .