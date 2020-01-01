برميل النفط الامريكي بـ دولار واحد

جهينة نيوز

سجل سعر خام النفط الأمريكي أكبر انخفاض يومي على الإطلاق، بعدما تراجع أكثر من 94% إلى 1.04 دولار للبرميل، تزامنا مع تقييم المستثمرين لوضع السوق الذي يعاني من تخمة حادة بالمعروض نتيجة تراجع الطلب الناجم عن جائحة كورونا.

و ذكرت وكالة سبوتنك أن أن عقود الخام الأمريكي الآجلة هوت بنسبة 94% وسجلت مستوى 1,04 دولار للبرميل.

ويعتبر هذا المستوى الذي سجله الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" الأدنى في التاريخ.

في حين تم تداول مزيج "برنت" العالمي عند مستوى 26.39 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 6.02% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لما أظهره موقع "بلومبرغ".

وعزا خبراء هذا الهبوط لتراجع الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا، واقتراب مستودعات النفط الأمريكية من الامتلاء