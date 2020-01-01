إلغاء شرط المصافحة في الدنمارك للحصول على الجنسية

جهينة نيوز

ألغت الحكومة الدنماركية شرط المصافحة للحصول على الجنسية، بعد انتقادات من المعارضة فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وقيود العزل الصحى.

وفي تصريح لوسائل إعلام دنماركية قال وزير الاندماج "ماتياس تيسفاي": (لا يمكننا أن نطالب المواطنين الجدد بمصافحة العمدة، في حين توصي السلطات الصحية بعدم المصافحة على الإطلاق، لا نعرف متى سنعود إلى المصافحة، لكن لا نستطيع جعل آلاف المتقدمين ينتظرون إلى أجل غير مسمى ليصبحوا مواطنين، رغم أنهم يستوفون جميع المتطلبات الأخرى).

وانتقد حزب الشعب الدنماركي اليميني التخلي عن شرط المصافحة، حيث كتبت المتحدثة باسم سياسة الاندماج في الحزب "ماري كراروب" في تعليق ىها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: (يجب المحافظة على قانون المصافحة، ويمكن القيام بها قبل أو بعد تعقيم اليدين).

يذكر أن "قانون المصافحة" في الدنمارك كان قد صدر عام 2018 باتفاق توصلت إليه الحكومة آنذاك مع حزب الشعب والاشتراكيين الديمقراطيين، حيث واشترط القانون أن يصافح الحاصل على الجنسية العمدة في حفل الحصول على الجنسية