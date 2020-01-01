النفط الأمريكي يواصل الانحدار

جهينة نيوز

تراجع سعر خام النفط الأمريكي أكثر من 40% إلى ما دون 11 دولار للبرميل الواحد، ليسجل بذلك أكبر انخفاض يومي على الإطلاق، بالتزامن مع تقييم المستثمرين لوضع السوق الذي يعاني من تخمة حادة بالمعروض نتيجة تراجع الطلب الناجم عن تفشّي فيروس كورونا المستجد.

وتراجعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 45% إلى 10.06 دولار للبرميل، وهي أكبر وتيرة هبوط منذ بدء تداول هذه العقود عام 1983، كما يعد هذا السعر هو الأدنى منذ عام 1986.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكة في وقت سابق إن مخزونات الخام في المركز الرئيسي لتخزين النفط في أمريكا، ارتفعت بنسبة 48% منذ نهاية شهر شباط الماضي، كما أشارت إلى توقف 13% من منصات التنقيب عن العمل في الأسبوع الماضي