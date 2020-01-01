بيان من الداخلية الفرنسية بشأن لاعبي كرة القدم المقيمين في فرنسا

الإثنين, 20 نيسان 2020 الساعة 19:43 | رياضة, كرة القدم

بيان من الداخلية الفرنسية بشأن لاعبي كرة القدم المقيمين في فرنسا

 

جهينة نيوز

أفادت وزارة الداخلية الفرنسية بأنه طالما أن لاعبي كرة القدم المقيمين في فرنسا والذين لديهم تصريح إقامة أو تأشيرة إقامة طويلة، لا توجد مشكلة في عودتهم الى الأراضي الفرنسية، بغض النظر عن الجنسية والمكان القادمين منه.

ونقلت وكالة "فرانس برس عن الوزارة قولها أنه سيكون باستطاعة اللاعبين الأجانب الذين أمضوا فترة الحجر في الخارج وغير مصابين بفيروس كورونا المستجد، العودة إلى فرنسا دون الحاجة لوضعهم في الحجر الصحي، حيث طمأنت الوزارة اللاعبين العائدين من الخارج، بأنه لن يكون هناك حجر صحي إجباري، في حين لا تزال السلطات تدرس شروط رفع الحجر والإغلاق.

يذكر أن العديد من لاعبي كرة القدم قرروا العودة الى أوطانهم في الوقت الذي تمر فرنسا بفترة إغلاق وحجر ذاتي منذ منتصف ئهر آذار الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.


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