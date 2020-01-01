ايران تعلن عن رفع مدى صواريخ القوة البحرية للحرس الثوري إلى 700 كيلومتر

جهينة نيوز

أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني الادميرال علي رضا تنكسيري أن سلاح البحر بات يمتلك صواريخ بحر بحر وطوربيدات بمدى 700 كيلومتر .

واشار الأدميرال علي رضا تنكسيري ، إلى التقدم العسكري للبلاد في مختلف القطاعات العسكرية ، بما في ذلك الأسلحة البحرية ، وقال إننا نفخر بان جميع امكانياتنا ومعداتنا العسكرية يتم إنتاجها محليًا ولا تبعية لنا للخارج.

واستعرض الأدميرال تنكسيري الإنجازات المختلفة للحرس الثوري الإيراني في المجالات العسكرية في السنوات الأربعين الماضية وقال إن وضعنا لا يمكن مقارنته بأي حال من الأحوال بالماضي ، وان الوحدات البحرية للحرس الثوري والجيش تقوم بتصنيع أنواع الصواريخ والبوارج والمدمرات ، وتنجز الكثير من الابحاث .

واشار إلى إنتاج بارجة حاملة للمروحيات بطول 55 متراً هيكلها مصنوع من مواد جديدة الى جانب صناعة مجموعة متنوعة من القوارب والسفن والبوارج وقال إن القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني باتت اليوم تنتج 90٪ من معداتها واجهزتها محليا وتوصلنا الى تقنيات انتاج الـ 10 بالمئة المتبقية من المعدات والاجهزة .

كما نوه بالزوارق التي تبلغ سرعتها 90 عقدة بحرية لدى بحرية الحرس الثوري؛ قائلا : ان سرعة القطع البحرية لدينا تفوق 3 اضعاف القطع الامريكية، كما تمكنا من قطع اشواطا كبيرة في مجال تقنية تحت سطح الماء.

وشدد هذا القائد البحري الايراني، على ان الوجود الاجنبي يشكل مصدر الفوضى في المنطقة؛ مبينا ان الامريكيين اينما تواجدوا تسببوا في انعدام الامن وليست هناك منطقة تنعم بالامن مع الوجود الامريكي فيها.

وتعليقا على المواجهة التي حصلت الاسبوع الماضي بين قوات تابعة لبحرية الحرس الثوري مع السفينة الامريكية، قال : ان الامريكيين عمدوا من خلال هذه المغامرة وخلافا للقوانين الدولية الى اعتراض مسار قطعاتنا البحرية متجاهلين التحذيرات الرادارية ايضا، لكنهم واجهوا ردا صارما من جانب قواتنا.

وفي معرض الاشارة الى اجراء المناورات المشتركة البحرية مع الدول الصديقة والجارة، اكد قائد بحرية الحرس الثوري، "نحن ننتهج مسار السلام والمحبة ولا نطمع باي دولة اخرى، بل اعداؤنا هم الذين يثيرون الرعب لتحقيق اجنداتهم في المنطقة".