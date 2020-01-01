صندوق النقد الدولي: أزمة كورونا هي الأسوأ منذ (الكساد العظيم)

جهينة نيوز:

اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الأزمة جراء انتشار وباء كورونا هي الأسوأ منذ (الكساد العظيم) عام 1929.

وذكرت رويترز أن جورجيفا قالت خلال مؤتمر صحفي عن بعد مع وسائل إعلام بلغارية إن “تداعيات الفيروس ستفضي إلى انكماش اقتصادات 170 دولة في أنحاء العالم هذا العام”.

وكان مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو كو دونغيو ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ومدير منظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو قالوا في بيان مشترك مطلع الشهر الجاري: “إن الغموض حول توفر الغذاء يمكن أن يتسبب بموجة قيود على التصدير والتي قد تؤدي بدورها إلى نقص في السوق العالمية” معربين عن خشيتهم من تباطؤ حركة العاملين في قطاعي الزراعة والغذاء ما يتسبب بعرقلة الكثير من الزراعات الغذائية.

والكساد العظيم أو الانهيار الكبير هو أزمة اقتصادية حدثت في عام 1929 مروراً بعقد الثلاثينيات وبداية عقد الأربعينيات وتعتبر أكبر وأشهر الأزمات في القرن العشرين حيث بدأت بأمريكا ويقول المؤرخون أنها بدأت مع انهيار سوق الأسهم الأمريكية في الـ 29 من تشرين الأول 1929 والمسمى بالثلاثاء الأسود.