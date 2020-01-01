عبر قناة أمريكية.. عبد الله الثاني يتحدث عن الكورونا في الأدرن

جهينة نيوز:

أجرى ملك الأردن عبدالله الثاني، مقابلة مع برنامج "Face the Nation" على شبكة "سي بي إس" الأمريكية، تحدث فيها عن مستجدات انتشار فيروس كورونا في بلاده.

وقال عبدالله الثاني، أمس الأحد: اتخذنا إجراءات في وقت مبكر جداً، وساعدنا ذلك على تسوية المنحنى "تخفيض عدد الإصابات"، والتغلب على سرعة انتشار الفيروس بشكل جيد وقمنا باتّخاذ تدابير صارمة، أغلقنا حدودنا واتّخذنا إجراءات للغلق وإنشاء مناطق للحجر الصحي والعزل في البلاد بأكملها، ولكننا الآن بصدد التخفيف من هذا الغلق بشكل تدريجي.

وتابع أما التحدي بالنسبة لموضوع اللاجئين، فهم يشكلون حوالي 20 بالمئة من السكان ومعظمهم خارج المخيمات وهذا تحد، لكننا نعامل كل الأشخاص داخل حدودنا سواء من الأردنيين أم اللاجئين بالطريقة نفسها، وساعدتنا فحوصات الكشف المكثفة عن الفيروس على معرفة التحديات التي تواجهنا، لكن، بالتأكيد، بالنسبة لبلد يزداد عدد سكانه بما نسبته 20 بالمئة من اللاجئين، فإن ذلك يشكل تحدياً كبيراً في المستقبل.

وعند سؤاله عن صحة المعلومات التي تقول أنه طلب المساعدة من الرئيس الصيني قال: لا، لم أتحدث إليه، لكنني تواصلت مع عدد من قادة دول العالم. في البداية، تحدثت مع أخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد، حينها اتصل بي وسألني عما إذا بإمكانه تقديم المساعدة، وكان لدينا مشكلة في شرائح الاختبار، كما قام جاك ما، من مؤسسة علي بابا، بالتبرع للأردن بمائة ألف شريحة اختبار، الأمر الذي ضاعف قدرتنا على الفحص بثلاثة أضعاف بين ليلة وضحاها، وتلقينا دعما من عدد كبير من الأفراد والدول، ونحن بدورنا قدمنا الدعم لهم، وهذا ما أتمنى أن يتعلمه الجميع فها هي الطبيعة تلقننا جميعاً درساً قاسياً.

وختم بالقول: نأمل في الأسابيع المقبلة، وحسب قدراتنا، أن نتمكّن من تصدير المعدّات الطبية. فالأردن من أفضل بلدين في الصناعات الدوائية والإمكانيات الطبية في المنطقة. ولقد بدأنا في وقت سابق بتصدير الكمامات والأدوية لدول أخرى، ويعمل قطاعنا الخاص على زيادة قدرته الإنتاجية. ونحن نأمل أن نتمكن من إرسال أطبائنا وممرضينا للدول التي بحاجة للدعم الطبي في المنطقة أو حول العالم. ونتواصل مع أصدقائنا لنرى كيف بإمكان الأردن مساعدتهم كما ساعدونا.