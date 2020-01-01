أسلحة أمريكية وأجهزة بث فضائي من مخلفات الإرهابيين بريفي القنيطرة ودمشق

الإثنين, 20 نيسان 2020 الساعة 13:00 | شؤون محلية, أخبار محلية

أسلحة أمريكية وأجهزة بث فضائي من مخلفات الإرهابيين بريفي القنيطرة ودمشق

جهينة نيوز:

خلال عمليات استكمال تطهير وتمشيط المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب بريفي دمشق والقنيطرة عثرت الجهات المختصة على صواريخ وأسلحة غربية وأمريكية الصنع من مخلفات الإرهابيين.

ومن بين المضبوطات صواريخ مضادة للدبابات “مالوتكا” وقذائف “آر بي جي” وبنادق ورشاشات غربية وأمريكية الصنع وقنابل يدوية إضافة إلى أجهزة بث فضائي واتصالات سلكية ولاسلكية وأدوية ومعدات وأجهزة طبية وعدد من السيارات المسروقة.

وعثرت الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش خلال الأشهر الماضية على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بعضها إسرائيلية وأمريكية المنشأ وأدوية وسيارات شحن كبيرة وسيارات إسعاف غربية الصنع في ريفي دمشق والقنيطرة ما يعكس حجم الدعم اللوجستي والتسليحي للتنظيمات الإرهابية من الدول الداعمة والراعية لإرهابها


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