الاحتلال التركي يدخل معدات وأسلحة إلى الداوودية بريف الحسكة

جهينة نيوز:

واصلت قوات الاحتلال التركي إدخال معدات لوجستية وأسلحة إلى القرى والبلدات التي تحتلها مع مرتزقتها من الإرهابيين في ريف الحسكة وذلك في خرق جديد للقوانين والشرائع الدولية.

وأفادت مصادر محلية بإدخال قوات الاحتلال التركي 3 شاحنات كبيرة عبر قرية السكرية إلى قرية الداوودية التابعة لناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي محملة بقذائف صاروخية ومعدات لوجستية.

وكانت قافلة مؤلفة من 9 حافلات وصلت، أول أمس، إلى مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي قادمة من مدينة تل أبيض على متنها عدد من جنود الاحتلال التركى وذلك في إطار تعزيز نقاط الاحتلال ودعم مرتزقته في المنطقة.

وأدخلت قوات الاحتلال التركي خلال الأشهر القليلة الماضية أعداداً كبيرة من المعدات العسكرية والآليات في إطار الدعم الذي تقدمه لمرتزقتها الإرهابيين الذين يعتدون بدعم من النظام التركي على القرى والبلدات الآمنة في أرياف الحسكة والرقة وحلب