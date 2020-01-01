صندوق بقيمة نصف تريليون دولار لمعالجة تداعيات كورونا في الكونغرس

جهينة نيوز:

اقترح سيناتور جمهوري وآخر ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي تأسيس صندوق بقيمة 500 مليار دولار، في إطار حزمة الإنقاذ الشاملة من الكونغرس لمعالجة تداعيات وباء كورونا.

ويريد السيناتوران تأسيس الصندوق بقيمة نصف تريليون دولار لمساعدة الولايات الأكثر تضرراً من جرّاء الفيروس، وسيتم تقسيم الأموال إلى ثلاث شرائح وتوزيعها وفقاً لأشكال تعكس التعداد السكاني في تلك الولايات، ومعدلات الإصابة، وخسائر العائدات.

وجاء في بيان نشره السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي، والسيناتور الديمقراطي بوب مينينديز: يهدف مشروع القانون إلى تزويد كل كيان مؤهل بتمويل إضافي، ويمّكن الولايات والحكومات المحلية استخدام هذه الأموال للتعويض عن الخسائر جراء تفشي COVID-19، كما ستستخدم هذه الأموال لصالح المناطق الساخنة التي ينتشر فيها الفيروس.

من جهته، قال السيناتور كاسيدي: لقد عملنا بجد لنتمكن من دعم الخدمات الأساسية في حكومات الولايات والحكومات المحلية بما يسمح ويساهم بتأمين عمل العمال وأصحاب العمل.. يجب علينا حماية المستقبل المالي للأمريكيين.

بدوره، قال مينينديز: بصفتي عمدة سابق، أفهم الخسائر الفادحة المترتبة من الجهود ومكافحة هذا الوباء في المدن والبلدات والولايات.. جائحة كوفيد-19 قد لا تعرف حدود ولاية، لكنها بالتأكيد تضر بعض الولايات والمناطق بشكل أشد أكثر من الأخرى.. يجب علينا مواصلة دعم أقسام الصحة المحلية.. وإصلاح بعض مرافق البنية التحتية.

وجاء مشروع قانون كاسيدي ومينينديز استجابة لدعوات جمعية الحكام الوطنيين (NGA)، بقيادة حاكم ولاية ماريلاند، لاري هوجان، وحاكم نيويورك، أندرو كومو، لتوفير المزيد من الموارد للولايات في الأسابيع المقبلة.

ويناشد حكام ولايات وعمداء مدن في أنحاء الولايات المتحدة الحكومة الاتحادية لتقديم مساعدات إضافية، في ظل تراجع العائدات الضريبية وزيادة الطلب بشكل كبير على الموارد، بينما دخل أكثر من 22 مليون شخص أمريكي في خانة العاطلين عن العمل، وتوقفت الأعمال أو قلصت عملياتها بشكل بالغ. وفي الوقت نفسه، تتعرض البنية التحتية للقطاع الصحي لضغوط كبيرة وتعمل بأقصى طاقتها في الكثير من المناطق الأمريكية.