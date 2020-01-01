ماذا يفعل صلاح ورونالدو وديبالا في فترة الحجر المنزلي؟

جهينة نيوز:

توقفت المسابقات الرياضية حول العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، ما أدى لوقف التدريبات الجماعية في أغلب فرق كرة القدم الأوروبية.

وكعادتهم دائما يظهر لاعبو كرة القدم جانبا من حياتهم الشخصية، للجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لم يتوقف النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، عن التدريب خلال الحجر المنزلي بعد تفشي كورونا.

صلاح نشر في وقت سابق، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" قام خلاله بالركض رفقة ابنته، كما صورة له ظهر في خلفيتها العديد من معدات "الجيمانزيوم".

لكن هذه المرة رونالدو ظهر بطريقة مختلفة حيث نشر صورة له برفقة صديقته جورجينا وأطفالهما، من على الفراش، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".

وعلق لاعب يوفنتوس ومنتخب البرتغال على الصورة "أفضل طريقة لبدء يومك".

ويتواجد رونالدو وأسرته في جزيرة ماديرا مسقط رأسه، حيث يقضي العزل المنزلي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر النجم الأرجنتيني، باولو ديبالا صورة له رفقة صديقته أريانا، وهما يلعبان بطولة افتراضية "بلاي ستيشن"، أطلق عليها ChamPlay" ".

وتهدف البطولة الإلكترونية إلى لجمع الأموال لمساعدة الشعب الأرجنتيني لمكافحة وباء فيروس كورونا.

وكان ديبالا تعافى من فيروس كورونا وهو صديقته بعد إصابتهما الشهر الماضي في إيطاليا.