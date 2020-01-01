شفاء أكثر من 200 عربي في أمريكا من بينهم زوجة أول طبيب مصري توفي بكورونا

جهينة نيوز:

كشف الصحفي المصري المتخصص بالشأن الأمريكي محمد العالم عن شفاء أكثر من 200 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، وتم السماح بخروجهم من المستشفيات.

وأشار الصحفي المصري إلى أن من بين الحالات التي تم شفاؤها زوجة الدكتور أشرف متولي، أول طبيب مصري توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وأوضح العالم أن ذلك "بعد تأكد إصابتها نتيجة عدوى كوفيد-19 واحتجازها بأحد مستشفيات العزل بمدينة نيويورك، لتستمر تحت الرعاية الطبية لأكثر من 14 يوما، وأنه تم السماح لها بمغادرة المستشفى والتواجد بالمنزل لقضاء فترة نقاهة بعدها تستطيع الخروج وممارسة حياتها بطبيعتها".

وأضاف أن من بين الحالات التي سمح لها بمغادرة المستشفى زوجة المواطن مصطفى إبراهيم، أول مصري تم الإعلان عن وفاته بنيويورك، وأن باقي الحالات التي تم شفاؤها موزعة بين ولاية نيويورك وباقي الولايات الأمريكية التي تضم جاليات عربية، وأهمها نيوجيرسي وأكثرها حالات لسائقي التاكسي والليموزين والعاملين بـ "الديليفري".

وذكر الصحفي أن قائمة هذه الحالات تضم شفاء الدكتور أكرم كساب، إمام أحد مساجد منطقة البيريدج بنيويورك بعد قضائه فترة العزل الصحي بمنزله وتأكد شفاؤه التام من فيروس كورونا.

المصدر: RT