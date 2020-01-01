نقص البائعين في "السورية للتجارة" يحد من توسيع دائرة التدخل ويزيد من حالة الازدحام على المنافذ

جهينة نيوز:

أكد المهندس بشار حمود مدير فرع “السورية للتجارة” بدمشق في تصريح لـ”تشرين” أن أهم المشكلات التي تعاني منها المؤسسة السورية للتجارة نقص البائعين, وتسرب العمالة المشغّلة للمنافذ التسويقية , وهذا الأمر ينطبق على فرع المؤسسة بدمشق الذي يؤمن معظم حاجات الجهات العامة كونه ضمن العاصمة دمشق , إضافة إلى حالة النقص الشديدة في أسطول النقل, والذي يحتاج الفرع لأضعاف ما هو متوافر حالياً لتغطية كافة المراكز والصالات والمجمعات التسويقية المنتشرة في المحافظة والتي يزيد عددها عن أكثر من 140 منفذاً تؤمن حالة تدخل إيجابية في السوق تتراوح قيمتها ما بين 1,5 إلى 2 مليار ليرة في الشهر , وهذا الرقم مرتبط بمدى توافر المنتجات السلعية المدعومة من قبل الدولة , أو التشكيلة السلعية التي يتم توفيرها من قبل المؤسسة والفرع على السواء بقصد توفير أوسع السلع الاستهلاكية وفق الإمكانات المتاحة.

وبالتالي هذا النشاط التسويقي يفرض حالة من التواجد الفعال في كافة الأسواق , وتأمين المواد والسلع الضرورية للمواطنين بما يتناسب مع حجم أعمال الفرع وقدرته المالية والمادية, وما يقدمه من مواد وسلع أساسية وضرورية , وفق شروط سعرية وجودة تتناسب مع الدخل في معظم الأحيان لكافة شرائح المجتمع .

وهذا يتم من خلال الانتشار الواسع للمراكز والصالات التابعة , وهناك عودة جديدة لبعض الصالات ولاسيما في منطقة برزة البلد والميدان بعد إعادة تأهيلها وإزالة آثار التخريب عنها ووضعها في الخدمة الفعلية خلال الفترة القريبة القادمة وذلك من أجل زيادة كمية المبيعات وتوسيع دائرة التدخل الإيجابي في أسواق المدينة، حيث قدرت قيمتها بحوالي خمسة مليارات ليرة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، معظمها يتعلق بالمواد الغذائية والسمون والحبوب والسكر والمواد الكهربائية والمنظفات والأثاث المنزلي وغيرها من المواد والسلع التي يتعامل معها الفرع والتي تقدر بالآلاف .

لكن الصورة الإيجابية التي يرسمها هذا التدخل تحكيها نسب الانخفاض في الأسعار على المواد بصورة مستمرة بقصد كسر ارتفاعها لدى القطاع الخاص الذي يستغل حاجة المواطنين لها وخاصة المواد الغذائية والضرورية منها وهذه النسب تتراوح ما بين 15- 30% للمواد الغذائية , وحوالي 35- 40 %للمواد المتعلقة بالألبسة والجلديات والأحذية وحتى الكهربائيات وغيرها من المواد المتوافرة في صالات ومراكز الفرع