استهلاك الخبز انخفض 10 %.. ورسالة بالكمية المباعة للمواطن لمنع التلاعب

جهينة نيوز:

صرح مدير المؤسسة السورية للمخابز جليل إبراهيم بأن الخطوة القادمة في تطبيق توزيع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية، هي باستلام المواطن رسالة عبر الموبايل بكمية الخبز التي اشتراها من المعتمد وذلك لمنع التلاعب والغش في عمليات البيع، حيث يمكن أن يشتري المواطن ربطة خبز ولكن المعتمد يسجلها على جهاز قراءة البطاقة بأنه اشترى ٤ ربطات، وهذا كمثال في حال حدوث تلاعب بالبيع.

وسوف يساعد تطبيق إجراء الرسالة بعدد الربطات التي اشتراها المواطن بوضع خريطة احصائيات دقيقة لكميات الاستهلاك اليومي، وسيتم تطبيق هذا الإجراء عند الانتهاء من العمليات الفنية اللازمة.

وبين لصحيفة الوطن أن كل محافظة وضعت آلية خاصة بها لتوزيع الخبز على المعتمدين والمواطنين من المخابز، وفي دمشق تم تحديد بدء البيع للمعتمدين من المخابز في السادسة صباحاً ويستمر حتى الساعة الثانية ظهراً، ومن الساعة الثانية ظهراً يتم فتح منافذ بيع الخبز في المخابز بشكل مباشر للمواطنين، وحتى بداية تطبيق حظر التجول.

ويستمر بيع الخبز من المعتمدين للمواطنين طيلة النهار حتى البدء بحظر التجول، لافتاً إلى أن عدد نقاط البيع بدمشق وصلت لأكثر من 800 نقطة وفي ريف دمشق لأكثر من 1000 نقطة بيع.

ولفت إبراهيم إلى أنه لا يمكن إعطاء إحصائية دقيقة حالياً عن نتائج تطبيق بيع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية، كون عمليات التنفيذ لم تصل لمئة بالمئة حالياً، ولاتزال العملية في بدايتها، ولحين استكمالها يمكن طرح الاحصائيات والنتائج، ولكن حالياً ما تم ملاحظته انخفاض الطلب والاستهلاك من الخبز بحوالي ١٠ بالمئة في دمشق وريف دمشق.

وأوضح مدير المخابز أن نظام عمل المخابز لن يتغير في شهر رمضان المبارك، لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز، منوهاً بأن شهر رمضان في السنوات السابقة كان يشهد انخفاضاً في استهلاك الخبز ما بين ١٥ بالمئة و٢٠ بالمئة، بحسب كل محافظة.