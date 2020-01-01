محروقات: التركيز على تزويد محطات الوقود على الطرق الدولية بالمشتقات اليوم وغدا

جهينة نيوز:

صرّح مصدر في شركة «محروقات» لـ«الوطن» بأن لجنة المحروقات في كل محافظة ستزود محطات الوقود التابعة للمحافظة والمتواجدة على الطرق الدولية بالمشتقات النفطية خلال هذا اليوم ويوم غد وذلك بعد قرار السماح بالسفر والتنقل بين المحافظات.

ونوّه بأنه خلال الفترة الماضية، ومع قرار منع السفر كان يتم تزويد هذه المحطات بكميات قليلة من المشتقات، وكانت أولوية التوزيع لمحطات الوقود المتواجدة داخل مراكز المدن.

وأشار إلى أنه خلال اليومين سيتم التركيز على هذه المحطات بهدف تأمين السيارات السياحية وبولمانات السفر بالمحروقات.

ولفت إلى أنه لن يتم زيادة مخصصات أي محافظة من المشتقات، لكن سيتم إعادة توزيع هذه المخصصات من قبل لجنة المحروقات في كل محافظة.

وأكد أن تزويد بولمانات السفر بالمازوت سيتم من قبل محطات الوقود المتواجدة في مراكز الانطلاق في كل محافظة، ومن الممكن أن يتزودوا بها من محطات الوقود المتواجدة على الطرق الدولية.

وأوضح أنه سيتم الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، حيث سيتم تعقيم مراكز الانطلاق، بالإضافة لبولمانات السفر.