وزير التعليم: لا امتحان طبي موحد حاليا.. وقرار عودة الطلاب للجامعات سابق لأوانه

جهينة نيوز:

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسام إبراهيم تعذر إمكانية تحديد أو إجراء الامتحان الوطني الموحد للطب البشري في هذه الظروف وسط الإجراءات الحكومية الاحترازية للوقابة من فايروس كورونا.

تأكيد الوزير جاء ردا على مناشدات نقلتها صحيفة “الوطن” من طلاب الامتحان الوطني للطب البشري بضرورة تحديد موعد الفحص الوطني الموحد الذي كان محدد بشهر آذار، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تأجيل الفحص الوطني دون تحديد موعد محدد، علما أن الطلاب توقف نجاحهم على عدة علامات.

وزير التعليم العالي أوضح أن الظروف حاليا غير مواتية، مؤكدا استمرار العمل بالقرارات الصادرة للعديد من المواضيع، مشيرا إلى إجراء الامتحان على الفور خلال الأسبوع الأول بعد إقرار عودة الطلاب إلى الجامعات وهذا الأمر سابق لأوانه.