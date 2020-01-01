أبراج الاثنين 20 نيسان مع سمر عمران

جهينة- خاص:

مولود اليوم 20-4: شخص إذا أحب فاض حبه وكذلك الكره بالنسبة لديه... يتميز بجمال غامض تصعب مقاومته ولايكشف بسهولة عن جوانب سحره في الحياة، ولا يمزج بين الجد واللهو.. إنسان طموح وذكي ويملك حاسة قوية تتيح له قراءة أفكار الآخرين، ويكره الخداع وعاشق للأضواء والشهرة ولايهتم بالتقاليد فلديه عالمه الخاص.

قد تجد نفسك في موضع قوة وقادر على فرض رأيك وذبذبات تحمل لك لعب دور وسيط في محيط مهني أو عائلي وارتقاء وسفر وصفقات تجارية وعقار للبعض.. الشهور من الخامس إلى السابع والشهر الحادي عشر جيدة بالنسبة لك.

الحمل:

القمر في برجك مايسمح لك بفرص عديدة وتحسين وضعك تدريجاً. اتصالات ناجحة وأفكار ذكية والفترة المقلقة نسبياً اختفت.. اليوم الجو إيجابي والقمر يعطيك طاقة وقوة وتزداد رغبتك بالعطاء، لكن عليك ضبط أعصابك قليلاً لأن المريخ في برج الدلو ويسبب بعض التوتر.. لاتستسلم لأي موقف رافض لأنك ستثابر اليوم.

الثور:

يوم مرهق وقد تضعف الذاكرة وقد تكون عرضة للنسيا وضياع بعض الأشياء .. نهار سلبي لذلك اخلد إلى الراحة وخذ وقتك في النوم.. القمر في بيت المتاعب لذلك اعتمد على الدبلوماسية وسيطر على أعصابك لان الفترة ضاغطة ومتوترة.

الجوزاء:

نهار لمصلحتك وتتجه الأنظار نحو أصدقاءك وتدعم علاقاتك الاجتماعية وتتبادل الآراء ووجهات النظر وتلتقي عد من الأصدقاء وقد يعيش البعض تجربة عاطفية، وإذا كنت ترغب بتغير يومك جيد ولتحقيق أمنية.. المرتبة عالية اليوم لك بسبب الأصدقاء.

السرطان:

يوم للعمل وتتحمل مسوؤلية ويجب التركيز جيداً والعمل بأمانة وحنكة حتى تفوت على خصومك مايريدون من إيقاع بينك وبين المسوؤلين عنك وهذا يعود إلى انجازاتك وهذا الجو الملبد بالحسد يستمر يومين.. الامتحان حسب عمرك اليوم وانتبه على سمعتك الطيبة واثبت جدارتك ولاتدخل في مواجهة لأن النهار متوتر قليلاً.

الأسد:

يوم للعمل وينصب اهتمامك على الحركة والتواصل وتغيير مفاجئ لكن مناسب لعملك.. يوم مناسب للانطلاق ولتكون تحت الأضواء ومد يد العون والتكاتف والتحالفات والأوراق والمعاملات وتنهي شيئاً قديماً لتبدأ بشيء جديد.

العذراء:

مشغول بأمور مالية مشتركة ووضع عائلي وقد تختلف مع أحدهم أو تفكر بإيجاد حل وإعادة النظر بأموال مع أطراف أخرى واضبط أعصابك وانتبه على مصاريفك ولاتسمح لأحد بالتدخل لأنك ستجد حلاً يرضي الجميع.. اطلق العنان لخيالك واليوم للمصالحات والحلول.

الميزان:

القمر بالشراكة هذا يعني أنّ لك دور إيجابي إذا تقدمت خطوة باتجاه الشركاء وحسنت علاقتك كعهم سواء عاطفياً أم مهنياً.. ابق متفائلاً حتى تنشر الفرح حولك واليوم أفضل من اليومين السابقين.. نراك في حركة وأعمال كثيرة وتشاور وترضي الشركاء، لكن ربما تكون طاعبك صعبة قليلا ومن الحكمة عدم تهديد استقرارك اليوم لأنك قد ترغب بتجربة جديدة لكن عليك تكرارالمحاولة وألا تقف متفرجاً.

العقرب:

تنهي شيئاً قديماً وتبدأ شيئاً جديداً وتدير شؤونك وتجد الحلول من خلال النقاشات وتتلقى دعوة وعمل بأكثر من مكان وربما هناك وضع صحي وانتبه على صحتك ولاتهمل واجبتك وقم بها بكل مهارة ودقة منعاً لأي تقصير.

القوس:

الجو صافي وترغب بتوسيع دائرة معارفك وتشعر بقوة العاطفة.. الحظ يقف إلى جانبك.. من الممكن أن تصعب عليك تفسير الإشارات الإيجابية ويتقدم عليك منافسون فاعرف كيف تتمسك بمصالحك.. قسم من القوس لديه فرح مع الأولاد أو طفل جديد أو زوار مع أطفال.

الجدي:

ينصب اهتمامك على أمور تتعلق بالعائلة وربما تواجه أحدهم أو أحد الجيران لذلك لاتفقد السيطرة على أعصابك ولاتنقاد إلى عصبيتك وننصحك بتجنب التعامل بالعقارات اليوم لكن بشكل عام اصبر على صعيد العائلة لأنك بحاجة إلى تلطيف الأجواء فهذا اليوم ثقيل عليك.

الدلو:

عليك الاستفادة من هذا اليوم في تحقيق أهدافك، وإذا كان لديك مقابلة فهي ناجحة ويوم جيد للتحصيل العلمي وتمتلك مفتاح مشاعرك ولديك إرادة قوية وتتلقى دعوة للمشاركة في لجنة أهلية أو رحلة عمل.. عنوان نهارك اليوم هو الحركة.

الحوت:

تنشغل بأمور مالية وممتلكات شخصية وتتعرض لمضايقات تسبب الارباك وتحتار في اختيار الحلول وقد تفكر بقرض مالي وأموال مستحقة وتعدّ أن اليوم للكماليات وانتبه من المصاريف وانتبه لصحتك.. بشكل عام تنهي قديم وتدير شيئاً جديداً لكن حذار من منح الثقة العمياء لأي شخص، لأنك اليوم تعيد تقييم الوضع المالي وتعزز الاستقرار.