مقتل عدد من الأشخاص بإطلاق نار في كندا

جهينة نيوز:

أفادت وسائل إعلام كندية، مساء اليوم الأحد، بمقتل عدة أشخاص جراء إطلاق نار كثيف على يد رجل مسلح في مدينة بورتافيك بإقليم نوفا سكوتيا شرق كندا.

وأفادت الشرطة المحلية بأن الهجوم نفذ على يد المواطن، غابريل وورتمان، البالغ 51 عاما من عمره والذي تم القبض عليه ونقله إلى مركز احتجاز بعد عملية ملاحقته إثر محاولته الفرار من موقع الحادث.

وأوضحت، في تقريرها المبدئي، أن إطلاق النار، الذي نفذ ليلة السبت إلى الأحد، أسفر عن "إصابات متعددة"، فيما كان المهاجم يرتدي زيا شرطيا كما قاد سيارة بشكل عربات تابعة للشرطة رغم أنه ليس من عناصرها.

وذكرت الشرطة الكندية في حينه أنها لا زال تعمل على تحديد دوافع الهجوم.