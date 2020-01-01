غوغل تُحذّر من رسائل خبيثة تتعلق بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

حذّرت شركة "غوغل" جميع المستخدمين من رسائل البريد الإلكتروني التي تتعلق بفيروس كورونا المستجد، لاحتوائها على برمجيات خبيثة تخترق حساباتهم وتسرق البيانات.

وبحسب ما ذكرت الشركة على الموقع الرسمي لها فإنّ هذه الرسائل تم تصميمها لاستغلال مخاوف الناس حول الجائحة، حيث يقوم المخترقون بإنشاء رسائل بريد إلكتروني مزيفة تتظاهر بأنّها من منظمة الصحة العالمية وتطلب التبرعات، وهناك نوع آخر منها يطلب تنزيل ملف ضار على الكمبيوتر ومن ثم السيطرة عليه، وفي نوع آخر من الرسائل يتظاهر المُخترق بأنّه من قسم تقنية المعلومات في شركة المستخدم ويطلب زيارة رابط خبيث يتعلق بفيروس كورونا وتأثيره على المرتبات، وغيرها من الوسائل المشابهة وهدفها بالكامل هو الوصول إلى البيانات أو سرقة الأموال.

من جانبها طورت غوغل نظام يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه تحليل رسائل البريد والمستندات المرفقة بها للبحث عن أي سلوك خبيث، وعند اكتشافه يعمل على تحويل الرسالة إلى مُجلّد (Spam) في بريد المستخدم تلقائياً، حيث نجحت غوغلل في حظر ما يصل إلى 99% من هذه الرسائل ومنعها من الوصول إلى المستخدمين، لكن لا يزال الخطر قائم بنسبة 1% المتبقية، والتي تعتبر مسؤولية المستخدمين أنفسهم لتحرّي الرسائل الواردة إليهم جيداً قبل فتحها أو تنزيل ملفات ضارة على أجهزتهم، حيث تنصح الشركة بعدم تنزيل أي ملف من مصدر غير موثوق، ويمكن عوضاً عن ذلك استخدام مُستعرض الملفات المُدمج في Gmail.

يُذكر أن مواقع الواصل الاجتماعي أصبحت في الفترة الأخيرة بيئة خصبة لانتشار الأخبار والشائعات، خصوصاً المتعلقة بفيروس كورونا منها.