دولة جديدة تُعلن عودة النشاط الرياضي إليها

جهينة نيوز

أعلن اتحاد كرة القدم في تركمانستان عن عودة الدوري التركماني من جديد بعد شهر تقريباً من التوقف تنفيذا لتوصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك بعد خلو البلاد بشكل تام من فيروس كورونا المستجد.

وتم استئناف النشاط مجدداً بمواجهة بين متصدر الترتيب فريق (كوبيتداج) والوصيف وحامل اللقب فريق (ألتين أسير)، وهما المرشحان بقوة للفوز باللقب هذا العام، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتُعد تركمانستان خامس دولة في العالم تستأنف النشاط الرياضي لتنضم إلى كل من بيلاروسيا و طاجيكستان ونيكاراجوا وبوروندي، حيث تعد هذه الدول الوحيدة عالمياً التي تلعب بها كرة القدم على الرغم من توقف النشاط في جميع أنحاء العالم بسبب تفشّي فيروس كورونا.