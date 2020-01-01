ترتيبها اصبح 7 على مستوى العالم .. تركيا تتخطى الصين بعدد اصابات كورونا

جهينة نيوز

ارتفع عدد المصابين بكوفيد-19 في تركيا الى 86,306 اصابات بعد ان ارتفع عدد الاصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية بـ 3977 مصاب.

فيما استمرت نسبة الوفيات بالارتفاع حيث سجلت تركيا 127 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الضحايا نتيجة فيروس كورونا الى 2017 ضحية.

في حين سجل عدد المتعافين في تركيا من المرض ارتفاع بـ 1523 حالة ليصل عدد المتعافين من المرض الى 11,967 حالة ليكون عدد الحالات التي لاتزال قيد المتابعة و الرعاية الصحية 72,313 مريض بينهم 1559 مريض مسجل بحالة خطرة او شديدة.

و يذكر ان تركيا تشهد تزايد في عدد الاصابات الشديدة حيث تخطت يوم امس ايران بعدد الاصابات بعد ان سجلت تركيا يوم امس 3783 اصابة و تخطت اليوم الصين لتصبح سابع دولة على مستوى العالم بعدد الاصابات و الاولى في الشرق الاوسط.