بتكليف من الرئيس الأسد.. الوزير عزام ينقل التهاني لرؤساء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بعيد الفصح المجيد

جهينة نيوز

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد نقل وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام اليوم لرؤساء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي تهاني الرئيس الأسد بمناسبة عيد الفصح المجيد وتمنياته لهم ولجميع السوريين بدوام السلامة والخير.

ونقل الوزير عزام التهاني إلى البطريرك يوحنا العاشر بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وقداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم وأبناء طائفتيهما الكريمتين بعيد الفصح المجيد.

بدورهما عبر رئيسا الطائفتين الكريمتين عن امتنانهما الكبير لتهنئة الرئيس الأسد لهم في أعيادهم وعن أملهما بأن يحفظ الله سورية وأن يخلصها من ويلات الحرب الإرهابية التي تتعرض لها وأن يجنبها كل شر وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم جراء تفشي وباء كورونا الخطير.

واحتفلت الطوائف المسيحية في سورية التي تسير وفق التقويم الشرقي بعيد الفصح المجيد عيد قيامة السيد المسيح.