ريال مدريد يتخلّى عن "هاري كين"

جهينة نيوز

انسحب نادي ريال مدريد من صفقة اللاعب الانكليزي "هاري كين" التي تُقدّر ب230 مليون يورو، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا المستجد، والتي يستحيل معها دفع هذه الأموال في الصفقة.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" أن النادي الملكي يفضل ادخار الأموال، لمحاولة حسم صفقة الفرنسي "كيليان مبابي" خلال صيف عام 2021، حيث ذكرت أن مانشستر يونايتد يراقب أيضاً وضع كين، إلا أن إدارة توتنهام ترفض بيع اللاعب لمنافس مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأثار كين مهاجم توتنهام الانجليزي في وقت سابق الشكوك حول بقائه مع الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث أكد أنه لاعب طموح يسعى لتحقيق الألقاب وليس مجرد هاو.