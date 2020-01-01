وثيقة تكشف من له أولوية العلاج من كورونا في إسرائيل

جهينة نيوز

كشفت إحدى قنوات الحتلال الإسرائيلي اليوم عن وثيقة داخلية لوزارة الصحة الإسرائيلية، تحدد فيها من له الأولوية في العلاج من فيروس كورونا المستجد

وأشارت القناة الإسرائيلية الـ"13" على موقعها الإلكتروني أن ذوي الإعاقة والمرضى الضعفاء من الإسرائيليين هم في المرتبة الأخيرة من حيث تلقي العلاج، وكذلك كل من يعاني من صدمة نفسية أو حروق شديدة أو مرض عضال، أو من تقل فرص شفائه من الفيروس عن 20%، حيث سيكونون آخر من يتم إخضاعهم لأجهزة التنفس الصناعي، في حال انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر مما عليه الآن.

ووصلت حصيلة الإصابات بين المستوطنين الإسرائئيليين في الأراضي المُحتلة إلى13362، إضافةً لموت 171 حالة.