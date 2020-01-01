تسجيل إصابة جديدة ووفاة بفيروس كورونا في سورية

الأحد, 19 نيسان 2020 الساعة 19:07 | شؤون محلية, أخبار محلية

تسجيل إصابة جديدة ووفاة بفيروس كورونا في سورية

 

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 39 إصابة مشيرة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة من الإصابات المسجلة سابقاً.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كما تم تسجيل حالة وفاة من الإصابات المسجلة سابقاً ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن 39 إصابة شفي منها 5 إصابات وتوفيت 3 حالات.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

 


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